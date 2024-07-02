الجديدة على موعد مع ملتقى الجرف الصناعي (JIM)

مصباح أحمد –الجديدة

تحت شعار: “استكشاف إمكانات التسريع الصناعي بالجديدة”، تحتضن الأكاديمية الإفريقية للتكوين الصناعي (AAIT)، الأربعاء 3 يوليوز 2024، أشغال “ملتقى الجرف الصناعي” (JIM)، في نسخته الأولى، برعاية وزارة الصناعة والتجارة وبرعاية من وزارة الصناعة والتجارة.

هذا، فإن هذا الحدث الهام، الذي ستكون الجديدة على موعد معه، تعقده جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، في مقر الأكاديمية الإفريقية للتكوين الصناعي بالجرف الأصفر، حوالي 15 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة.

ويجمع “ملتقى الجرف الصناعي”، الذي ينظمه مجمع الميكانيكا وتشغيل المعادن (MWC) والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) بالجديدة، والذي يمثل نقطة تحول حاسمة في التنمية الاقتصادية والصناعية لإقليم الجديدة، ممثلين وزاريين ومنظمات ومؤسسات عمومية، إلى جانب العديد من الشخصيات من عالم الأعمال .. بغاية استكشاف وتسليط الضوء على الخصائص الصناعية الفريدة للمنطقة، مع تحديد آفاق التنمية المتعددة، التي توفرها.