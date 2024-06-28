“دانون” تفوز بجائزة “العلامة التجارية الأكثر إعجابًا” في المغرب

هبة بريس

أعلنت شركة “سنترال دانون” بفخر أن علامة “دانون” قد تم تكريمها كـ “العلامة التجارية الأكثر إعجابًا” في فئة الأغذية (باستثناء المشروبات) في المغرب، وفقًا لتصنيف “براند أفريكا 100 – أفضل العلامات التجارية في المغرب”.

وقد كشفت الدراسة التي أجريت محليًا على 1000 مغربي تزيد أعمارهم عن 15 عامًا أن “دانون” هي العلامة التجارية الأكثر شعبية بين المغاربة.

وتم إطلاق دراسة “براند أفريكا” في عام 2011 خلال منتدى “براند أفريكا” في جنوب أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تجرى في أكثر من 30 دولة، مما يمثل أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي والسكان في أفريقيا.

وتهدف هذه الدراسة إلى تعزيز العلامات التجارية الأفريقية القوية وخلق منافسة صحية بين الشركات لصالح المستهلكين الأفارقة، ويشارك في تنفيذها شركاء مثل

“GeoPoll”، و”Integrate Consulting”، و”Kantar”، و”Brand Leadership”.

هذا و يتم نشر نتائج الدراسة وتصنيفات “براند أفريكا” سنويًا بمناسبة يوم أفريقيا في 25 مايو خلال شهر أفريقيا.

وجائزة “العلامة الأكثر إعجابًا” هي اعتراف بتميز علامة “دانون” في مجال الجودة والابتكار في المغرب، بما يتماشى مع مهمة شركة “سنترال دانون”: “توفير الصحة من خلال التغذية لأكبر عدد ممكن”. وصرح السيد أشرف فيدة، مدير التسويق لشركة “سنترال دانون”، قائلاً: “نحن فخورون للغاية بالحصول على هذه الجائزة . هذا التكريم هو ثمرة العمل المستمر وشغف فرقنا في البحث والتطوير والتسويق والعمليات، بالإضافة إلى ثقة وولاء مستهلكينا. سنواصل الابتكار والالتزام بإرضاء مستهلكينا.”