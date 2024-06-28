وزير اقتصاد ألمانيا يقود وفدا من رجال الأعمال لزيارة الدار البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قام وزير الاقتصاد الألماني مرفوقا بوفد من رجال الأعمال في بلاده بزيارة للدار البيضاء حيث كان لهم لقاء مع مسؤولي الجهة الأكبر في المغرب من حيق الكثافة السكانية.

و في هذا الصدد، قام عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، بمقر الجهة، بحضور نائبته أسماء بلقزيز و صلاح الدين أبوالغالي رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالثقافة والتعاون والتواصل والشراكات، باستقبال أولاف لييس وزير الاقتصاد والنقل والبناء والرقمنة، مرفوقا بوفد هام من البرلمانيين ورجال الأعمال الألمان.

و حسب بلاغ لمجلس الجهة، فقد قد تباحث الجانبان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها العمل على ترسيخ جسور التعاون والشراكة في عدة مجالات.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى جملة من القطاعات الحيوية نظير قطاع النقل والتنقل، خاصة مشروع النقل السككي الجهوي التي تقبل عليه جهة الدار البيضاء-سطات، وكذلك برنامج التنمية الاقتصادية والاستثمار، من خلال توفير مناطق صناعية ذات مواصفات عالمية للمستثمرين الأجانب، تكوين الموارد البشرية واليد العاملة المؤهلة في صناعات السيارات والطائرات على سبيل المثال لا الحصر.

كما تم التداول أيضا حول القضايا المتعلقة بالبيئة، انطلاقًا من الاشتغال على إشكالية الماء وتحليته وحسن تدبير الموارد المائية إلى إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء.

و خصص الطرفان حيزاً زمنيًا هاما للحديث على التحضير لكأس العالم 2030 الذي سينظم بالمغرب، نظرا للتجربة الألمانية الرائدة في هذا الميدان من تهيئة المنشآت الرياضية واستغلالها وتنشيطها على طول السنة وليس خلال المباريات فقط، خصوصا أن المقاولات الألمانية تتوفر على خبرة تنظيمية عالية المستوى في مجال تنظيم التظاهرات الرياضية وكذا المعارض الدولية كمعرض Hanovre الدولي.

من جانبه، قدم عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء سطات، محاور ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027، كخارطة طريق تروم التأطير الجيد لإعداد وتنفيذ جيل جديد من برامج التنمية الجهوية ووضع مرجعية منهجية رهن إشارة المنتخبين والمسؤولين تمكنهم من تملك الآليات والممارسات التي تساعدهم على التخطيط المجالي، مذكرا في ذات الإطار بأهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى وضع اطار عمل ثنائي يمكن من تقاسم الخبرات في مجالات ذات اهتمام مشترك، من أجل تحقيق أهداف ومصالح متبادلة وداعمة.