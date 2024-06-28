برنامج “Cap hospitality”.. مشروع سياحي ضخم لتوفير 25 ألف غرفة فندقية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب بعزم و ثبات مشاريعه الكبرى لتأهيل البنية التحتية وفق مسار تنموي شامل يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و يشمل جل القطاعات بما فيها السياحة التي تشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

و في هذا الصدد، تم إطلاق برنامج طموح بمسمى “cap hospitality” ، و هي آلية جديدة لدعم وتمويل و تسريع تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة قصد توفير 25 ألف غرفة فندقية ببلادنا.

وتهدف هذه الآلية، التي تعد ثمرة اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى بلوغ 25 ألف غرفة وإحداث تأثير متوقع بحد أقصى قدره 4 ملايير درهم من الاستثمارات.

وتمثل “Cap Hospitality” خطوة حاسمة نحو تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب، استجابة للزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين، وتأهبا للأحداث الرياضية المقبلة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، حيث يتطلع المغرب إلى تقديم استضافة ذات جودة عالية.

وتغطي هذه الآلية الفريدة من نوعها الفترة ما بين 2024-2025، كما تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد كافة، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل.

ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك فترة مؤجلة مدتها سنتان.

وسيتم تأكيد أهلية مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، بناء على معايير محددة مسبقا.