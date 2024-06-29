وجدة .. تأسيس فدرالية الشراكة العام والخاص المغرب افريقيا

هبة بريس : وجدة

شهدت مدينة وجدة أمس الجمعة 28 يونيو الجاري، بمقر غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق تأسيس فدرالية الشراكة العام الخاص المغرب افريقيا.

الصرح الجمعوي الجديد، هي بمبادرة من ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ الشباب والكفاءات المغربية الى جانب أصدقاء المغرب من دول افريقية، وذلك ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ في إطار فدرالية من أجل النهوض بالقطاعين العام والخاص، مع بلورة تصور ورؤية جديدة تمنح مساحة للاستثمار والرفع من أدوار الاقتصاد بأفكار منفتحة قصد ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ بمفهومها الواسع بشريا، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ﻭﺮﻳﺎﺿﻴا وكذا بيئيا…

وقد ﺃﺷﺮف على تأسيس هذه الفدرالية لجنة تحضيرية تكونت من عيسى مالكي وعبد المنعم خنفري حيث قامت بإﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ، عرف ﺣﻀﻮﺭ مجموعة من الفعاليات، وقد عبروا عن دعمهم اللامشروط للفدرالية، قصد تحقيق الاهداف المرجوة.

وقد انتخب الجمع العام بالاجماع عيسى مالكي رئيسا للفدرالية وأعطيت له صلاحية تشكيل المكتب المسير.