شركة صينية متخصصة في صناعة قطع غيار السيارات تستثمر في المغرب

2024-06-29 / 17:04
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل المغرب جذب كبار المسثتمرين و الشركات العالمية للمملكة من خلال الفرص الاسثتمارية و المناخ الاقتصادي الذي تتوفر عليه بلادنا، فضلا على الاستقرار و الموقع الجغرافي و اليد العاملة المؤهلة.

و استقطب المغرب في السنتين الأخيرتين المئات من المستثمرين الأجانب الذين ضخوا رساميل مالية مهمة في السوق الاقتصادية المغربية عبر إحداث شركات كبرى وفرت الآلاف من فرص الشغل.

من بين هاته الشركات التي قررت الاسثتمار في المغرب نذكر الشركة  الصينية Tenglong Auto Parts  لصناعة قطع غيار السيارات، والتي قررت استثمار حوالي 6 ملايين يورو، أي ما يزيد عن 63 مليون درهم، وذلك بهدف إنشاء وحدة للتصنيع بالمغرب.

وأوضحت الشركة أن الوحدة المزمع إنشائها في المغرب، ستهتم أساسا بصناعة أنابيب الألومنيوم لتكييف الهواء في السيارات، ومجموعات أنابيب أنظمة تكييف الهواء، بالإضافة إلى أنابيب توصيل لأنظمة تبادل الحرارة.

وأضافت الشركة أنها ستنشئ مشروعا مشتركا مع شركة “تشونغشان كينغ نيو” لتكنولوجيا التبريد وشركة “تشووزهو جيازه” للأجهزة الكهربائية، وأكدت أن المشروع الجديد سيبحث ويطور ويصنع ويبيع منتجات السيارات.

2024-06-29 / 17:04
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