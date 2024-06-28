وجدة .. عقد الإجتماع 12 للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق

هبة بريس – وجدة

عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، تحت رئاسة والي جهة الشرق رئيس المجلس الإداري، دورته الثانية عشرة صباح يوم الجمعة 28 يونيو الجاري بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتي خصصت لعرض ودراسة حصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2023، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية 2023 والمصادقة عليها.

وقد افتتح هذا المجلس بكلمة لوالي جهة الشرق، ذكّر من خلالها بالمرجعيات الأساسية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطبه ورسائله السامية المتعلقة بالاستثمار، والهادفة إلى ضخ دينامية جديدة في الاستثمارات الخاصة وتتبع تنزيلها على أرض الواقع، وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.

وتنويها بالمرحلة الجديدة من التقدم الاقتصادي والتنموي التي يدشنها المغرب، أشاد والي جهة الشرق في كلمته بالمجهودات التنموية التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها، عبر متابعة تفعيل سلسلة الإصلاحات التي باشرها المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، وذلك جراء التنزيل السليم لبرنامج عمله السنوي على أرض الواقع.

إذ مكن هذا البرنامج حسب الوالي من جعل هاته الجهة تكسب ثقة خاصة من المستثمرين في الفـرص الاستثماريـة التي تتوفر عليهـا، وفي ديـناميتها الاقتصادية، حيث تم الرفع من جاذبية مناخ أعمالها ونجاعته، وتمكين القطاعات الاقتصادية والإنتاجية من تعزيز قدراتها التنافسية وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى استقطاب مجموعة من المستثمرين وشركات دولية كبرى على صعيد جميع أقاليم الجهة في مختلف القطاعات خاصة قطاع الخدمات والمعلوميات، في مجالات عدة كالأسلاك الكهربائية للسيارات وصناعة شفرات الرياح، هذا كله سيتعزز لا محالة بعد الانتهاء من إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط.

كما نوه رئيس المجلس الإداري بالتحول الرقمي الذي عرفته مسطرة تلقي ملفات الاستثمار عبر المنصة الالكترونية (CRI Invest) ، في تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمستثمرين، وتقليص آجال دراسة الملفات الاستثمارية، والبت فيها بشكل سريع، إذ بلغت في المتوسط 10 أيام خلال سنة 2023، علما أن النصوص القانونية حددت هاته الآجال في 30 يوما.

وأبرز المسؤول الترابي أن هذه الاخيرة ساعدت بشكل مباشر في الرفع من عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت معالجتها والبت فيها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث بلغ عدد الملفات التي تم إيداعها من طرف المستثمرين، ودراستها من طرف المركز وإحالتها على اللجنة السالفة الذكر، وإبداء الرأي النهائي بخصوصها 423 ملفا، منها 289 منح لها رأي الموافقة، والتي ستسمح بإحداث حوالي 47000 منصب شغل، وجلب حوالي 11 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة.

وذكّر والي جهة الشرق أن سنة 2023 شكلت مرحلة أساسية، لعب المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق فيها دورا محوريا في مواكبة مختلف المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، وحاملي المشاريع، وذلك من خلال مجموعة من البرامج التي مكنت من إجراء أزيد من 2380 مواكبة. كما أنه واصل تنزيل كل الاتفاقيات المبرمة مع مجلس جهة الشرق والتي تروم إعطاء نفس جديد للمقاولات الناشئة وكذا الصغيرة والتعاونيات، ودعم الآفاق الواعدة بالجهة.

واعتبر الوالي أنه وبالرغم من كل هاته الإنجازات، فإن جهة الشرق لازالت تتطلب مواصلة العمل لمعالجة نقط الضعف التي تعاني منها، خاصة في مجال اقتصاد الماء وعقلنته، والاتجاه نحو ترشيد مختلف استعمالاته، وكذا الشروع في تفعيل المبادئ الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بالجهة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.

وفي هذا السياق، وآخذا بعين الاعتبار عقود البرامج المبرمة بين الدولة والجهة، دعا الوالي المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لمواصلة كل الاصلاحات المتطلبة، والانكباب على إعداد جيل جديد من الاستراتيجيات المرتبطة بالتنزيل الأمثل لمنظومة الاستثمار وفق برنامج عمل المركز لسنة 2025، وأفق زمني محدد، جوهره تبنيّ سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديمه أمام هذا المجلس الإداري في اجتماعه المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة.

كما أهاب السيد والي جهة الشرق بجميع أعضاء المجلس الإداري وبالخصوص المكلفين بمختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنزيل مختلف برامج التنمية الجهوية، بالتنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار في كل المواضيع المرتبطة بالاستثمار، والسهر على تنفيذ مضامين السياسة الوطنية الهادفة إلى تحقيق إلتقائية السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية الجهوية والمستدامة.

وبعد ذلك، أعطى والي جهة الشرق الكلمة للمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق لإلقاء عرضه المتعلق بحصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2023، وكذا حصر قوائمه التركيبية لنفس السنة المالية.