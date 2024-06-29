تسهيل التجارة في إفريقيا يدفع مؤسسات بنكية مغربية لتوقيع اتفاقيات هامة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب انفتاحه على عمقه الإفريقي من خلال شراكات رابحة مع دول القارة السمراء في عديد المجالات كان آخرها تلك المتعلقة بتسهيل التجارة القارية.

و في هذا الصدد، وقعت مجموعة “التجاري وفا بنك” والأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، على هامش الدورة السابعة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل دور منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتسهيل التجارة والاستثمار في القارة.

وأشارت المجموعة، في بلاغ لها، إلى أن مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها كل من الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، محمد الكتاني، والأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وامكيلي ميني، تركز على تعاون الطرفين بهدف تعبئة الموارد ودعم تنفيذ المشاريع في القطاعات ذات الأولوية مثل البنيات التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الزراعية والسيارات وصناعة الأدوية والنقل والخدمات اللوجستية.

كما التزم الطرفان بدعم الشركات التجارية الافريقية التي تسهل وتحفز التجارة البينية الإفريقية وتعزيز مشاركة النساء ورواد الأعمال الشباب في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة تعزيز فرص العمل وخلق المشاريع، والاعتماد على نادي إفريقيا والتنمية التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، كمنصة للتبادل جنوب – جنوب مخصصة لمجتمع ريادة الأعمال الإفريقي.