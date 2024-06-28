ابتداء من اليوم…خطبة الجمعة ستصبح موحدة
محمد منفلوطي_ هبة بريس
قرر المجلس العلمي الأعلى الأمانة العامة، توحيد الخطبة يوم الجمعة بجميع مساجد المملكة، وهي المراسلة التي توجيهها إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية، توصلت هبة بريس بنسخة منها.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، أن الخطبة الموحدة الأولى في إطار خطة تسديد التبليغ، قد تقرر لها موعد جديد هو: يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024م بحول الله تعالى.
القرار، خلف ارتياحا بين صفوف المصلين ممن التقتهم هبة بريس بعد صلاة الجمعة اليوم بمدينة سطات من أمام مسجد المسيرة، حيث قال أحدهم : ” لمن يفضلون خطيبا على خطيب، هاهو المجلس الأعلى قد وحد الخطبة”..
8 تعليقات
توحيد خطبة الجمعة مقبولة بالنسبة للأئمة الضعاف الذين يجدون صعوبة في تبليغ ما يريدون تبليغه للمصلين لكن في المقابل هي تكبيل حرية الأئمة النجباء الذين لهم التأثير الايجابي البليغ بخطبهم الراقية وتفكيرهم المتزن.
الديكتاتورية الدينية بعينها وتلجيم أفواه الخطباء. حسبنا الله ونعم الوكيل
خنقتم الاجتهاد والتدافع الفكري ونسير نحو مزيد من التضبيع و التبضيع والتكليخ فهنيئا لكم بشعب يتغنى بكولو العام زين
لا احد معجب بهاد القرار دخل ل فيسبوك وشوف آراء الناس هاد الخطيب من اسمه يخطب في الناس وليس قارئ يقرأ عليهم
قال تعالى ومن يعضم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
لايجوز توحيد الخطبة اتقوا الله ياعباد الله توحيد الخطبة صالح فقط للأءمة،الضعفاء ،حتى في زمن رسول الله لم تكن الخطبة موحدة .
هناك من الأئمة من ينقاد وراء مشاعره و ديننا الحنيف ينص على الوسطية و الإعتدال كما كان رسولنا الحبيبي عليه الصلاة و السلام يحرض أمته
لازم ترك حرية الإبداع للأمة. هذه الخطة ما هي الا وسيلة لضرب الدين بحيث الوزارة تفصل الخطبة على هواها. فهل احمد توفيق له علم شرعي. الله المستعان.
صدفة او تغيير في اشياء. عجيب جاءت مع دخول المداونة مرحلة المخاض .