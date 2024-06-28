ابتداء من اليوم…خطبة الجمعة ستصبح موحدة
محمد منفلوطي_ هبة بريس
قرر المجلس العلمي الأعلى الأمانة العامة، توحيد الخطبة يوم الجمعة بجميع مساجد المملكة، وهي المراسلة التي توجيهها إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية، توصلت هبة بريس بنسخة منها.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، أن الخطبة الموحدة الأولى في إطار خطة تسديد التبليغ، قد تقرر لها موعد جديد هو: يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024م بحول الله تعالى.
القرار، خلف ارتياحا بين صفوف المصلين ممن التقتهم هبة بريس بعد صلاة الجمعة اليوم بمدينة سطات من أمام مسجد المسيرة، حيث قال أحدهم : ” لمن يفضلون خطيبا على خطيب، هاهو المجلس الأعلى قد وحد الخطبة”..
45 تعليقات
منشيو ان شاء الله نأديو الواجب و لكن فاش ترجعو للدار نعاودو نسمعو للخطبة في يوتوب. شي خطبة ديال بصح ماشي تبناج.
من الان فصاعدا لا حاجة لنا بالامام يمكن لأي مصلي ان تعطاه الورقة ويلقى الخطبة
و مع التقدم التكنولوجي لما لا يرسلونها على مواقع التواصل الإجتماعي فتعم الخطبة من يصلي و من لا يصلي و بذلك تساهم في تخفيف الاكتظاظ على المساجد و الرجوع إلى مضمون الخطبة على مدار الأسبوع و كذا الاستغناء تدريجيا عن الخطباء و الأئمة و لما المساجد أيضا ؟!.
التحكم حتى في الخطبة داكشي لي بغاتو وزارة الاوقاف الدين الاسلامي في خطر.
لا الخطب لله ماشي للاوقاف