ابتداء من اليوم…خطبة الجمعة ستصبح موحدة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قرر المجلس العلمي الأعلى الأمانة العامة، توحيد الخطبة يوم الجمعة بجميع مساجد المملكة، وهي المراسلة التي توجيهها إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية، توصلت هبة بريس بنسخة منها.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، أن الخطبة الموحدة الأولى في إطار خطة تسديد التبليغ، قد تقرر لها موعد جديد هو: يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024م بحول الله تعالى.

القرار، خلف ارتياحا بين صفوف المصلين ممن التقتهم هبة بريس بعد صلاة الجمعة اليوم بمدينة سطات من أمام مسجد المسيرة، حيث قال أحدهم : ” لمن يفضلون خطيبا على خطيب، هاهو المجلس الأعلى قد وحد الخطبة”..