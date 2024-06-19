في ثالث أيام التشريق .. الحجاج يؤدون طواف الوداع

هبة بريس – وكالات

اتجه حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين، اليوم الأربعاء، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.

وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، الموافق 13 ذي الحجة، يرمي الحاج الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى، أكبر مدينة خيام في العالم، وتبعد عن المسجد الحرام بستة كيلومترات، إلى مكة المكرمة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به.

ويأتي ذلك بعدما أنهى آلاف الحجاج من المتعجلين يوم أمس الثلاثاء، رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية.

وقبل توجههم إلى المسجد الحرام لأداء الطواف، أكمل ضيوف الرحمن (المتعجلين) رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق بكل يسر، مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة.

ثم نقل الحجيج إلى جسر الجمرات والحرم المكي الشريف وفق خطة تفصيلية إجرائيا ووقائيا ، وبمتابعة ميدانية مباشرة وتنسيق كامل بين القطاعات الأمنية والمدنية المشاركة في موسم الحج لعام 1445 هـ. وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أعلنت أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ 1,833,164 حاجًّا، منهم 1,611,310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221,854 حاجًّا من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958,137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,027 حاجة.

وكانت السعودية أعلنت نجاح موسم الحج هذا العام وذلك بالتزامن مع أداء الحجاج المتعجلين طواف الوداع بالكعبة المشرفة، أمس الثلاثاء.