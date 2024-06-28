ابتداء من اليوم…خطبة الجمعة ستصبح موحدة
محمد منفلوطي_ هبة بريس
قرر المجلس العلمي الأعلى الأمانة العامة، توحيد الخطبة يوم الجمعة بجميع مساجد المملكة، وهي المراسلة التي توجيهها إلى رؤساء المجالس العلمية الجهوية، توصلت هبة بريس بنسخة منها.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، أن الخطبة الموحدة الأولى في إطار خطة تسديد التبليغ، قد تقرر لها موعد جديد هو: يوم الجمعة 21 ذي الحجة 1445هـ الموافق لـ 28 يونيو 2024م بحول الله تعالى.
القرار، خلف ارتياحا بين صفوف المصلين ممن التقتهم هبة بريس بعد صلاة الجمعة اليوم بمدينة سطات من أمام مسجد المسيرة، حيث قال أحدهم : ” لمن يفضلون خطيبا على خطيب، هاهو المجلس الأعلى قد وحد الخطبة”..
28 تعليقات
ماكان لا ارتياح لا والو هو لجم للسان فقهاء الأمة الحقيقيين الذين لا زالت لم تصل اليد الخفية إليهم لانزالهم من على منبر رسول الله .
نصلي فداري حسن من هاد الديكتاتورية الجديدة
لا حاجة للامام سوى قراءة مافي الورقة كأنه ببغاء وياليت الزيادة في الاجتهاد بتشغيل تسجيل صوتي فهذا يؤدي لترشيد النفقات ويساير التقدم وووو
مصيبة وطامة كبرى خطيب الجمعة اليوم كان يتلو الخطبة كما وبسرعة فائقة لايفسر بعض الكلمات على غرار الجمعات السابقة كان يجتهد ويفسر في بعض الأحيان بالدارجة المغربية لكي يصل المعنى لكل المصليين أما اليوم فأنا متأكد بأن غالبية المصليين لم يفهمو شيئا ولربما هادشي الاي بغات وزارة الأوقاف باش تخلي صلاة الجمعة روتينا أسبوعيا ولربما الناس من دابا لفوق تبدا تمشي حتى تبغي تقام الصلاة حسبنا الله ونعم الوكيل
تبا لكم منذ نولى النوفيق هذه الوزارة والوازع الديني في هبوط.
لعنة على الظالمين
أوافقك الرأي أخي هرندو، الله المستعان.
هناك حل لتوحيد الخطبة و هي ان الإمام يخصص وقت خارج الخطبة للتطرق لمواضيع مهمة و انية !! غالبا نصف ساعة قبل الخطبة الرسمية!!
ياك هما جوج خطبات يعطي للأمام واحدة وللأوقاف واحدة والسلام
يجب كذلك توحيد الاذان و تنحية مكبرات الصوت اللعينة.