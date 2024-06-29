يورو 2024.. المنتخب الألماني يتأهل إلى ربع النهائي

تأهل المنتخب الألماني إلى الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بفوزه على نظيره الدنماركي، بهدفين للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك بدورتموند، برسم الدور ثمن النهائي.

ويدين “المانشافت” بفوزه لكل من كاي هافيرتس الذي سجل الهدف الأول (د 53 من ركلة جزاء) وجمال موسيالا الذي عزز النتيجة بالهدف الثاني (د 68).

ويلتقي فريق المدرب يوليان ناغلسمان في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة، يوم غد الأحد، بين إسبانيا وجورجيا.