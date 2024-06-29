أيت منا يبعد عموتة من حسابات الوداد ويقرب مدرب برتغالي مشهور

عرض المرشح لرئاسة الوداد الرياضي هشام آيت منا مشروعه لقيادة النادي الاحمر أمام هيئة المنخرطين .

وشرح آيت منا الخطوط العريضة لمشروعه، ومنها إعادة هيكلة الفريق إداريا، مقدما القائمة التي سترافقه لو صعد لمنصب الرئاسة.

وتعهد بالاستماتة في الدفاع عن مصالح الوداد، داخل المؤسسات الكروية والرياضية المختلفة، مع ضم لاعبين بجودة عالية، ومدرب على مستوى طموحات الجماهير.

كما أكد ايت منا أن عموتة غير مطروح لتدريب الوداد الرياضي , فيما أكد أنه يفاوض مدربين من أوروبا لتعويض بن عسكر وهما البرتغالي كارلوس كيروش والفرنسي الشهير هيرفي رونار الذي سيترك سيدات فرنسا بعد الألعاب الأولمبية.