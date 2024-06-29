إيطاليا تودع منافسات يورو 2024 بعد الخسارة أمام سويسرا

أقصى منتخب سويسرا حامل لقب اليورو السابق منتخب إيطاليا بعد الفوز أمامه بثنائية نظيفة، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وقدم منتخب سويسرا اداء و مستوى كبير جدا، في مباراة اليوم، بفضل اللاعبين الذين كان لهم الفضل في قيادة منتخبهم للتأهل إلى ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

ثنائية منتخب سويسرا جاءت على مدار شوطي المباراة بواسطة ريمو فريلير في الدقيقة 37 وروبين فارغاس بالدقيقة 46.

وبذلك، ودع منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا بعدما أصابته لعنة حامل اللقب في البطولة.

ومنذ إنشاء البطولة عام 1960، لم يستطع أي بطل فيها الحفاظ على لقبه في النسخة التالية التي يخوضها باستثناء إسبانيا.