المخابرات الأمريكية: الحرب بين إسرائيل وحزب الله تقترب

2024-06-27 / 23:35
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رجحت المخابرات الأمريكية اندلاع مواجهة واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله في الأسابيع القليلة القادمة، إذا فشلت إسرائيل وحماس في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون إقناع الجانبين بوقف التصعيد – وهي مهمة ستكون أسهل بكثير في ظل توفر وقف لإطلاق النار في غزة.

لكن مازالت هناك مفاوضات تتسم بالتوتر بشأن التوصل لهذا الاتفاق، وتساور المسؤولون الأمريكيون الشكوك بشأن إمكانية موافقة إسرائيل وحماس في المستقبل القريب على الاتفاق المطروح على الطاولة.

ونقل موقع بوليتكو الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مطلعين على المعلومات الاستخبارية قولهما إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله، من ناحية أخرى، قاما بوضع خطط قتالية وهما بصدد محاولة شراء أسلحة إضافية.

ورغم أن الجانبين، إسرائيل وحزب الله، قد أوضحا علنا أنهما لا يريدان خوض حرب، فإن كبار مسؤولي إدارة بايدن يعتقدون بشكل متزايد أن قتالا عنيفا من المرجح أن يندلع رغم الجهود المبذولة لمحاولة منعه.

2024-06-27 / 23:35
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