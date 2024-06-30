لغزواني يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية في موريتانيا وخصمه يشكك

2024-06-30 / 19:51
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جرت في موريتانيا السبت والتي يتقدم فيها الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد شيخ الغزواني بفارق كبير بعد فرز حوالى 90 في المئة من الأصوات، بينما أعلن خصمه الرئيسي أنّه لن يعترف بالنتائج.

حصل الغزواني وهو عسكري سابق يبلغ 67 عاماً، على أكثر من 55% من الأصوات التي تم الى الآن فرز حوالى 90 في المئة منها، بحسب المنصة الإلكترونية للجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات التي تنشر نتائج التصويت بناء على مراكز الاقتراع فور فرزها.

وأعلن خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي (59 عاماً)، الذي يحتلّ المركز الثاني حالياً بحوالى 22 في المئة من الأصوات، خلال مؤتمر صحافي الأحد، أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن “اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني” والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة.

وقال “لن نعترف إلّا بنتائجنا الخاصّة وعلى هذه القاعدة، سنخرج إلى الشارع لرفض التعطيل الانتخابي”.

2024-06-30 / 19:51
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