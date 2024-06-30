اليمين المتطرف يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية بـ34% وتحالف اليسار ثانيا

2024-06-30 / 19:08
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تصدر اليمين المتطرف نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد بحصوله على 34% وفق استطلاعات معهد “إيبسوس تالان”، فيما حل تحالف اليسار ثانيا بـ28.1 % من الأصوات يليه التحالف الرئاسي بـ20.3%.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس، وستتواصل عملية التصويت حتى السادسة فيما ستبقى مفتوحة في المدن الكبرى إلى حدود الثامنة، حيث يبدأ ظهور أولى النتائج.

وترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، وبناء عليها ستنبثق حكومة تسير البلاد.

2024-06-30 / 19:08
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