فرنسا.. مراقب يعتدي جسديا على مدير مركز اقتراع

2024-06-30 / 13:11
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هبة بريس /

استنكر عمدة مدينة نيس الفرنسية كريستيان إستروسي، الاعتداء الجسدي الذي تعرض له رئيس مركز اقتراع “مدرسة لي بوميت” من أحد المراقبين لعملية الاقتراع الذي عينه السياسي إريك سيوتي

يشار إلى أن أعضاء “حزب الجمهوريين” الفرنسي صوتوا أواسط يونيو الجاري بالإجماع لصالح طرد سيوتي من عضوية الحزب الذي يرأسه بسبب محاولته التحالف مع اليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا.

وأعلن مكتب الحزب في بيان نشر على منصة “إكس” أن سيوتي لم يعد عضوا في الحزب الجمهوري.

وحول حادثة الاعتداء أفاد عمدة المدينة على منصة “إكس”: “أدين بأشد العبارات الاعتداء الجسدي على رئيس مركز اقتراع مدرسة لي بوميت من قبل مراقب عينه السيد (إريك) سيوتي، الذي حاول منع افتتاح مركز الاقتراع قبل أن يلكم رئيس المركز”.

2024-06-30 / 13:11
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