مغربي يقتل زوجته وإبنيه الإثنين ضواحي مدينة “كوينكا” الإسبانية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

إهتزت مدينة” كوينكا” الإسبانية على خبر مفزع بعدما تم العثور على سيدة مغربية مقتولة بطريقة بشعة رفقة أبناءها الإثنين البالغين من العمر 5و7 سنوات .

وكشفت تقارير إعلامية أن الجثت الثلاثة تم العثور عليها داخل مكان مهجور محاذ لمنزل الضحايا، وذلك بعد إنتبه الجيران والمعارف إلى غياب تام لتحركات الضحية وأبنائها إبتداء من يوم الجمعة الماضي ، وهو ليس بالأمر المعتاد طبعا ليتم إخبار السلطات الأمنية بالشكوك التي تروج في أوساط الجيران، علما بأنهم يعرفون جيدا أن ثمة مشاكل إجتماعية وعائلية وخصومات إتجأت بسببها الأم الضحية إلى القضاء الإسباني والذي أصدر حكمه منذ أربع سنوات ضد الزوج بالابتعاد عن محيط المنزل ب 300 متر وعدم التعرض للضحية مجددا.

وأضافت ذات المصادر الإعلامية حسب الشهود أن الزوج كان كل مرة يهددها بالقتل وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية إلى أن نفذ وعده يوم الجمعة الماضي مخلفا ثلاثة ضحايا من نفس العائلة.

ويشتغل الزوج حسب المصادر في المدبج البلدي للمدينة ومتمرس في إستخدام الأدوات الحادة بحكم إشتغاله في ميدان الجزارة.