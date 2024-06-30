ماكرون يدعو إلى “تحالف واسع” في مواجهة اليمين المتطرف خلال الجولة الثانية

2024-06-30 / 20:01
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد إلى “تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع” في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مواجهة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بعد تصدره نتائج الدورة الأولى، حسب تقديرات معهد “إيبسوس تالان” للاستطلاعات.

وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن “المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى (…) تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي”، مضيفا “في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية”.

وتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 في المئة من الأصوات، بحسب التقديرات الأولى.

2024-06-30 / 20:01
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