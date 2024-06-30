نيجيريا .. 18 قتيلا على الأقل إثر هجمات شمال شرق البلاد

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون في سلسلة هجمات انتحارية في بلدة غووزا، شمال شرق نيجيريا، أمس ، وفق ما أفادته خدمات الطوارئ المحلية.

من جانبها، أبلغت الشرطة عن هجوم انتحاري أودى بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص، خلال حفل زفاف.

وأشار رئيس خدمات الطوارئ المحلية، باركيندو سيدو، في تقرير إلى أن 18 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، لقوا مصرعهم خلال هذه الهجمات، مضيفا أنه تم نقل 19 ضحية مصابين “بجروح خطيرة” إلى العاصمة الإقليمية مايدوغوري.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذه الهجمات.