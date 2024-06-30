نيجيريا .. 18 قتيلا على الأقل إثر هجمات شمال شرق البلاد

2024-06-30 / 15:36
0

لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 آخرون في سلسلة هجمات انتحارية في بلدة غووزا، شمال شرق نيجيريا، أمس ، وفق ما أفادته خدمات الطوارئ المحلية.

من جانبها، أبلغت الشرطة عن هجوم انتحاري أودى بحياة ما لا يقل عن ستة أشخاص، خلال حفل زفاف.

وأشار رئيس خدمات الطوارئ المحلية، باركيندو سيدو، في تقرير إلى أن 18 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، لقوا مصرعهم خلال هذه الهجمات، مضيفا أنه تم نقل 19 ضحية مصابين “بجروح خطيرة” إلى العاصمة الإقليمية مايدوغوري.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

2024-06-30 / 15:36
0

مقالات ذات صلة

اقتراع فرنسا التاريخي.. ماذا يعني وإلى أين بعده؟

2024-06-30 / 16:41

اغتيال مؤسس كتيبة نور شمس التابعة لسرايا القدس بقصف…

2024-06-30 / 14:27

فرنسا.. مراقب يعتدي جسديا على مدير مركز اقتراع

2024-06-30 / 13:11

انقلاب بوليفيا الفاشل.. محاكمة عسكريين واتهامات للرئيس بـ”الوقوف وراءه”

2024-06-30 / 12:33

مصرع رجل في حادثة إطلاق نار بحفل زفاف في…

2024-06-30 / 11:32

بسبب “مخاطر صحية”.. سحب عبوات “كوكا كولا” في فرنسا

2024-06-30 / 10:56

حادثة مأساوية ..شاحنة تصرع 14 شخصا شمال نيجيريا

2024-06-29 / 21:37

الجزائر تعزي الملك محمد السادس في وفاة والدته

2024-06-29 / 19:29

القضاء الفرنسي يستدعي من جديد زوجة ساركوزي في قضية…

2024-06-29 / 19:17

حزب جزائري معارض يحيي ذكرى اغتيال الرئيس بوضياف الذي…

2024-06-29 / 18:57

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى