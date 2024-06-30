اغتيال مؤسس كتيبة نور شمس التابعة لسرايا القدس بقصف جوي-

2024-06-30 / 14:27
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استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال تلفزيون فلسطين (رسمي)، إن “الاحتلال (الإسرائيلي) استهدف بصاروخ منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم”.

وأشار إلى سقوط “شهيد وعدد من الإصابات جراء استهداف المنزل المأهول، ومن بين المصابين أطفال”.

وقال ناشطون فلسطينيون إن الشهيد هو مؤسس كتيبة نور شمس التابعة لسرايا القدس سعيد الجابر.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: “شهيد و5 إصابات، بينها إصابتان بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم”.

2024-06-30 / 14:27
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