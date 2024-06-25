بركة: المغرب شرع في تحلية مياه البحر منذ السبعينيات

هبة بريس – الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن المغرب بدأ في مشروع تحلية مياه البحر منذ السبعينات.

وذكر بركة في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن عملية تحلية مياه البحر انطلقت في كل من بوجدور والعيون والاقاليم الجنوبية، مسترسلا بالقول: ” لدينا تجربة طويلة في هذا المجال، لكن بقيت محدودة شيئا ما.”

وأضاف الوزير، أن المملكة تتوفر على 192 مليون متر مكعب من تحلية المياه، منها كثر من 80 مليون مكعب موجه للماء الصالح للشرب، والباقي موجه للسقي والصناعة.