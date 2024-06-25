بعد عطلة قصيرة… عمال ورش ملعب الرباط يستأنفون الأشغال لإنهائها قبل موعدها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استفاد عمال ورش ملعب الرباط الكبير من عطلة قاربت الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى، حيث قررت الشركة المشرفة على المشروع تمديد عطلة العمال لأسبوع كامل و ذلك بعدما كانت سابقا محددة في ثلاثة أيام.

و استأنف عمال ورش ملعب الرباط أشغالهم مع بداية الأسبوع الجاري، كما تم مضاعفة و تعزيز العناصر البشرية بأخرى جديدة و ذلك بسبب انتقال الشركة لمرحلة السرعة النهائية لإنهاء المشروع قبل مارس من السنة القادمة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد عادت الأشغال لملعب الرباط في اليومين الأخيرين بشكل متسارع، كما تم الاستعانة بآليات جديدة لتسريع الأشغال و ذلك بعدما تقرر رسميا تنظيم بلادنا لكأس إفريقيا نهاية شهر دجنبر من سنة 2025.

و ستكون مهمة العمال في المرحلة الحالية الانتهاء من الأشغال الكبرى للمدرجات قبل منتصف شهر غشت، و ذلك للسماح للشركة بتهيئة المرافق الداخلية و تجهيز الملعب بكافة المرافق المطلوبة.

و وفق سير تقدم الأشغال الحالي، فيتوقع أن تنتهي الأشغال بملعب الرباط قبل نهاية مارس، موعد التسليم الأولي المتفق عليه، و سيكون واحدا من بين أجمل ملاعب العالم في انتظار تشييد ملعب الدار البيضاء العملاق الذي سيصبح الأكبر عالميا من حيث الطاقة الاستعابية.