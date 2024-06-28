مشاريع الطاقة والمعادن والجيولوجيا توحد المغرب و تركيا عبر اتفاقيات مهمة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تنويع شراكاته و الانفتاح على عدد من الدول للتعاون في مجالات مختلفةط من بينها الطاقة و المعادن و الجيولوجيا، و كان آخر هاته الاتفاقيات الخاصة بالتعاون مع دولة تركيا.

و في هذا الصدد، وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتفاقيتي شراكة مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية تركيا، تهم تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا.

وتهدف هذه الشراكة، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا ألب أرسلان بيرقدار، إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية، وإنتاج الكهرباء وتوزيعها، وتكامل أسواق الطاقة، والتقنيات النظيفة، وإزالة الكربون، واستكشاف الهيدروكربونات.

كما تهم، في الجانب المتعلق بالمعادن وعلوم الأرض، إنتاج الخرائط الجيولوجية والاستشعار عن بعد وقواعد البيانات ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والذكاء الاصطناعي لتقييم المعادن، والبحوث الجيولوجية، وتدبير مرحلة ما بعد المنجم والرصد الزلزالي، وتدبير المعادن الاستراتيجية والحرجة، وكذا المشاريع المشتركة لاستكشاف الموارد الطاقية والمعدنية.

وتضع هاتان الاتفاقيتان إطارا للتعاون بين البلدين لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبحث والتطوير، والمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتبادل الخبراء والتقنيات، وتطوير المشاريع المشتركة، والتعاون بين وكالات الابتكار ومنظمات البحث، بالإضافة إلى الزيارات التقنية وورشات العمل والندوات.