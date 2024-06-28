التجاري وفا بنك والـAMDIE توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز ميثاق الاستثمار

هبة بريس

وقَعت مجموعة التجاري وفا بنك والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرت، أمس الخميس، اتفاقية شراكة تروم تعزيز ميثاق الاستثمار ودعم المستثمرين في المغرب والمصدرين.

وتأتي هذه الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش دورة 2024 من المنتدى الدولي “إفريقيا والتنمية” تماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى وضع ميثاق للاستثمار جديد وأكثر تنافسية وتجشيعا لاستثمارات مغاربة العالم.

وأشرف على توقيع الاتفاقية كلا من حمد الكتاني الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، وعلي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وباعتبارهما فاعلين رئيسين في التنمية الاقتصادية للمغرب، يلتزم طرفا هذه الاتفاقية بتشجيع ودعم المستثمرين المغاربة المقيمين ومغاربة العالم، وكذلك المصدرين.

ويشمل هذا التعاون عدة مجالات، أبرزها؛ دعم المستثمرين في مشاريعهم من خلال تعبئة الآليات المتخصصة ومهارات كل من المؤسستين، سواء في المغرب أو في الخارج، فضلا عن تشجيع الصادرات بشكل فعال لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المغرب بما سيمكن من تعزيز قدرات الشركات وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية، بالإضافة الى الترويج لفرص الاستثمار في المغرب والتصدير من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات عبر الإنترنت والمعارض وغيرها.