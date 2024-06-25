تسعيرة الرحلات المنخفضة تدفع آلاف الأسر لقضاء الصيف خارج أرض الوطن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل شركات الطيران التي توفر خدماتها في السوق المغربية من خلال ربط مطارات المملكة بعدد من دول العالم تقديم عروضها الترويجية للزبناء المغاربة الراغبين في السفر خلال فصل الصيف.

و غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعروض شركات طيران أجنبية خاصة تلك التي تقدم رحلات منخفضة التكلفة، حيث تقوم بالترويج لرحلات نحو وجهات سياحية كإسبانيا بأسعار رخيصة لا تتعدى 150 درهم للرحلة الواحدة.

هذا الأمر شجع العديد من الأسر المغربية على اختيار وجهات أوروبية لقضاء عطلة الصيف، حيث أن أسعار رحلات جوية نحو بعض الوجهات الأوروبية تظل أرخص بكثير من نظيرتها الداخلية.

ما شجع أيضا المغاربة الحاملين لتأشيرات أوروبية للسفر خارج أرض الوطن هو تكلفة قضاء بعض الأيام هناك، حيث و رغم فوارق الدخل و الأجور المتوسطة بين المغرب و تلك الدول، غير أن بعض الوجهات السياحية المغربية تكلف الأسر أكثر بكثير مما قد يكلفه تأدية نفس المدة بمدن أوروبية.

موازاة مع ذلك، تضاعف الإقبال على مراكز تجميع و دفع ملفات الحصول على تأشيرة “شنغن” و خاصة بالدار البيضاء و الرباط، حيث نشط بشكل مكثف سماسرة المواعيد قي الآونة الأخيرة مستغلين الطلب الكبير للمغاربة على “رونديفو الفيزا” الأوروبية.

و وصل سعر المواعيد في الدار البيضاء كمثال لحوالي 3000 درهم للشخص الواحد، حيث و رغم لجوء قنصليات تلك الدول لاتخاذ بعض الإجراءات في طريقة حجز المواعيد لقطع الطريق على السماسرة و المتلاعبين غير أن بعض المتخصصين وجدوا ثغرات في مواقع الحجوزات و قاموا باستغلالها عبر حجز مواعيد مدفوعة مقابل إتاوات تدر عليهم عوائد مالية كبيرة.