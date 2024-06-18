الخبز يختفي من البيضاء أيام العيد و المواطنون يلجؤون للفضاءات التجارية الكبرى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“ماكاينش الخبز عيت منقلب و والو كلشي ساد و حتى لي حال ماعندوش الخبز”، بهاته العبارة علق أحد الشباب في الدار البيضاء عن اختفاء الخبز من المدينة خلال أول و ثاني أيام العيد.

و أضحى سكان الدار البيضاء خلال مناسبة كل عيد أضحى، يجدون صعوبات كبيرة في إيجاد الخبز، حيث أن أغلب المخابز تغلق أبوابها طيلة الأسبوع الذي يلي العيد نظرا لتسريحها المؤقت للعمال الذين يقطنون في الغالب بمدن و قرى بعيدة عن الدار البيضاء.

و لجأ بعض المواطنين في الدار البيضاء و خاصة “الزوافرية” للفضاءات التجارية الكبرى التي فتحت يوم العيد، حيث لوحظ تهافت كبير على الخبز المعروض بها بشتى أنواعه بما في ذلك الخبز المجمد و ذلك لتعويض الخبز العادي الذي يعتبر من أساسيات المائدة لدى أغلب المغاربة.