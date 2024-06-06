إطلاق مشروع تجريبي لتدريس الإنجليزية في الابتدائي انطلاقا من الموسم المقبل بالبيضاء

2024-06-06 / 13:50
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تقرر رسميا إطلاق مشروع تجريبي لتدريس اللغة الإنجليزية في سلك التعليم الابتدائي بداية من الموسم المقبل بجهة الدار البيضاء سطات.

و في هذا الصدد، قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات إطلاق عملية التجريب المحدود لتدريس اللغة الإنجليزية في سلك التعليم الابتدائي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.

و سيتم حسب مذكرة صادرة عن أكاديمية التربية و التكوين التابعة لجهة الدار البيضاء سطات تجريب تدريس اللغة الإنجليزية بالسنة السادسة من سلك التعليم الابتدائي بشكل محدود انطلاقا من الدخول المدرسي القادم.

و حسب بتفاصيل المذكرة، فالعملية في مرحلتها الأولى ان تشمل كل المدارس الابتدائية بجهة الدار البيضاء سطات، بل سيتم انتقاء عدد محدود من المؤسسات التعليمية لتجريب العملية قبل تعميمها.

و يعود سبب ذلك، وفق ذات المذكرة، لكون عملية التجريب المحدود تستلزم تهيئة أطر التدريس خلال ما تبقى من الموسم الدراسي الجاري حتى يتسنى الشروع في العملية انطلاقا من الموسم المقبل.

و سيتم انتقاء المؤسسات التعليمية المقترحة لهذه العملية بعناية وبناء على المعايير اللازمة، و منها توفر العناصر البشرية القادرة على إنجاح التجربة في أفق تعميمها، و هو ما كانت تطالب به عديد الفعاليات باعتبار اللغة الإنجليزية لغة العصر و بالتالي يجب إيلاؤها أهمية و عناية خاصة و جعلها اللغة الأجنبية الأولى في البلاد عوض الفرنسية.

2024-06-06 / 13:50
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