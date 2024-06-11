افتتاح طريق “تادارت” بين الدار البيضاء و مطار محمد الخامس

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انتهت أشغال تهيئة طريق تادارات للربط بين الدار البيضاء و بوسكورة و مطار محمد الخامس و هو الطريق الذي طال انتظاره و هو ما سيسهل بشكل كبير عملية تنقل البيضاويين نحو المطار.

و في هذا الصدد، أعلنت وزارة التجهيز والماء عن دخول طريق تادارت الخدمة بداية من الأسبوع الأول من يونيو، حيث أن هذا الطريق الجديد هو طريق مثنى على طول 11 كلم يربط بين جنوب الدار البيضاء مباشرة بمطار محمد الخامس الدولي والمناطق الصناعية المحيطة به.

هذا المحور الطرقي يندرج في إطار برنامج تنمية جهة الدار البيضاء سطات و الذي يهدف لتثنية الطريق القديمة على طول 1.5 كلم وإنجاز طريق جديدة على طول 9 كلم مع تهيئتهما و تجويد الإنارة العمومية بهما.

و سيمكن هذا المشروع من ضمان انسيابية حركة السير في اتجاه المطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المداخل الجنوبية للعاصمة الاقتصادية.

وتقدر تكلفة المشروع الذي انطلقت أشغاله في ماي 2023، بحوالي 180 مليون درهم، ساهم فيه مجلس جهة الدار البيضاء سطات بغلاف مالي قدره 40 مليون درهم و وزارة الداخلية بـ40 مليون درهم و وزارة التجهيز و الماء بـ60 مليون درهم و المكتب الوطني للمطارت بـ40 مليون درهم.

و يعتبر مشروع طريق تدارت الرابطة بين المدينة الخضراء ببوسكورة ومطار محمد الخامس بإقليم النواصر من المشاريع الهامة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، حيث أن المشروع سيمكن من تخفيف الضغط على المدخل الجنوبي للمدينة، وكذا ربط مطار محمد الخامس والمناطق الصناعية المحيطة به بالشبكة الطرقية الموجودة.