تزامنا و أول أيام العيد.. شوارع البيضاء تستريح من صخبها المعتاد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

هي الدار البيضاء، ككل عيد أضحى، تستريح من الصخب و الضجيج و الفوضى و الاكتظاظ المروري، البيضاء تتحول لمدينة شبه مهجورة طيلة أيام العيد.

شوارع الدار البيضاء التي تعودت على الاختناق و الضجيج اليومي، استعادت مع أول أيام عيد الأضحى راحتها البيولوجية بعد أن توقفت بها بشكل شبه كلي حركة السير.

و يفضل أغلب قاطني الدار البيضاء مغادرة المدينة خلال عطلة عيد الأضحى التي تزامنت هذا العام و بداية العطلة المدرسية الصيفية، حيث يفضل غالبية سكانها قضاء العيد مع أهلهم بمدن و قرى مسقط الرأس لتصبح البيضاء خاوية إلا من قلة قليلة من السكان في انتظار وسط الأسبوع لتستعيد تدريجيا نشاطها المعهود.