غرق شاب بشاطئ البراهمة و مطالب بتوفير السباحين المنقذين بالمنطقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصبح أمر غرق شخص ما بشواطئ منطقة سيدي رحال التابعة اداريا لإقليم برشيد يتكرر كل سنة، بالنظر للتيارات البحرية القوية المعروفة بهذا الشريط الساحلي.

و في هذا الصدد، علم من مصادر مطلعة أن شابا قضى نحبه غرقا بشاطئ البراهمة التابع ترابيا لجماعة السوالم الطريفية عمالة إقليم برشيد.

و كان الضحية قد استغل ارتفاع درجات الحرارة هاته الأيام للاستجمام في شاطئ البحر قبل أن يغرق، و هو ما دفع بعديد الأصوات الجمعوية و الحقوقية للمطالبة بتوفير السباحين المنقذين على طول شواطئ إقليم برشيد و ليس فقط في سيدي رحال المركز.