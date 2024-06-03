غرق شاب بشاطئ البراهمة و مطالب بتوفير السباحين المنقذين بالمنطقة

2024-06-03 / 15:18
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أصبح أمر غرق شخص ما بشواطئ منطقة سيدي رحال التابعة اداريا لإقليم برشيد يتكرر كل سنة، بالنظر للتيارات البحرية القوية المعروفة بهذا الشريط الساحلي.

و في هذا الصدد، علم من مصادر مطلعة أن شابا قضى نحبه غرقا بشاطئ البراهمة التابع ترابيا لجماعة السوالم الطريفية عمالة إقليم برشيد.

و كان الضحية قد استغل ارتفاع درجات الحرارة هاته الأيام للاستجمام في شاطئ البحر قبل أن يغرق، و هو ما دفع بعديد الأصوات الجمعوية و الحقوقية للمطالبة بتوفير السباحين المنقذين على طول شواطئ إقليم برشيد و ليس فقط في سيدي رحال المركز.

2024-06-03 / 15:18
22

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