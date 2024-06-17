مجازر البيضاء تستقبل آلاف الأضاحي و 240 درهم تسعيرة ذبح كل رأس من الغنم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بات العديد من المواطنون في الدار البيضاء يلجؤون لخدمات المجازر العمونية لذبح أضحية العيد كما هو معمول به في أغلب الدول الأوروبية، حيث يتم نحر الأضحية و سلخها في المجازر عوض المنازل.

و في هذا الصدد، استقبلت مجازر الدار البيضاء الآلاف من الأضاحي هذا اليوم حيث عملت الإدارة المشرفة على تدبير مجازر البيضاء على استنفار كافة مصالحها يوم العيد و تخصيص عدد مهم من الجزارين المتخصيين في عمليات الذبح لتمر العملية بسلاسة كبيرة.

و حسب معطيات خاصة، فقد فرضت مجازر الدار البيضاء التابعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات تسعيرة موحدة خاصة بالذبح و السلخ حددت في 240 درهم عن كل رأس غنم، و هو ما شجع عددا من سكان المدينة المليونية على ذبح خروف العيد بالمجازر الجماعية.