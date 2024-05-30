عمليات تشجير جنبات “لوطوروت” وسط البيضاء تتواصل بوتيرة سريعة

2024-05-30 / 17:48
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عمل كبير و مجهودات جبارة يقوم بها عشرات العمال المنتشرين على طول الطريق السريع المداري وسط الدار البيضاء و الذي يتم تشجيره و تحويله لحزام أخضر و ذلك في ظرف زمني وجيز.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد تم تجنيد عدد كبير من العمال في عمليات تشجير جنبات الطريق السيار، حيث تم زراعة أشجار مختلفة فضلا على تعشيب مداخل و مخارج الطريق السيار.

و قد لقيت الخطوة استحسانا كبيرا من طرف ساكنة المدينة حيث أن عملية التشجير أضفت لمسة و جمالية خاصتين على طول الطريق، علما أن الأمر ذاته ينطبق على وسط المدينة التي تم تشجير و تعشيب مناطق عدة منها.

2024-05-30 / 17:48
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