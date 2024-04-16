النيابة العامة تحجز ممتلكات رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس.

هبة بريس _ فاس

علمت ” هبة بريس” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الذي ينوه الرأي العام بخدماته المتواصلة في محاربة المفسدين، أصدر تعليماته إلى جرد وتجميد ممتلكات رئيس قسم الميزانية والصفقات العمومية “ع _ ج” بولاية جهة فاس مكناس، للإشتباه في تورطه في إختلاس وتبديد أموال عمومية إلى جانب ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، ضمنهم شقيقين.

وأضافت ذات المصادر، إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية راسلت والي بنك المغرب من أجل جرد وحجز الأرصدة البنكية، كما تمت مراسلة مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” من أجل جرد وحجز جميع مركبات المشتبه فيه الرئيسي، بالإضافة إلى مراسلة المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري ، من أجل حجز جميع عقارات المشتبه فيه وأبنائه، مشيرة إلى أن رئيس قسم الميزانية والصفقات الذي ينتظر أن يحال على الوكيل العام للملك خلال الأيام القليلة المقبلة اشترى مؤخرا، سيارة فارهة ثمنها خيالي حيث يصنفه الرأي العام ب ” ميسي ” ولاية جهة فاس مكناس بعمالة فاس .

كما أظهرت نتائج الأبحاث والتحريات، حسب مصادر “ هبة بريس”، أن إبنة المشتبه فيه تملك مركز كبير للتجميل والتدليك وسط المدينة، بالإضافة إلى أنه اشترى أيضا، لنجليه سيارتين فارهتين ، مشيرة إلى أنه تقرر حجز جميع عقارات المشتبه فيه، ومنها ضيعتين .

وينتظر أن يحال المشتبه فيه إلى جانب باقي المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك الذي يسهر بنفسه على مجريات الأبحاث والتجريات، حيث سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج الأبحاث.