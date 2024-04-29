صديقي: التساقطات المطرية بلغت 233 ملمترا وسجلنا تحسنا مقارنة مع السنة الماضية

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الموسم الفلاحي يواجه صدمات بسبب توالي سنوات الجفاف.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن التساقطات المطرية هذه السنة بلغت 233 ملمتر بتراجع 30% مقارنة مع سنة عادية، وأحسن من السنة الماضية ب12%

وأضاف الوزير أن قلة الأمطار أثر بشكل سلبي على أداء سلاسل الانتاج ونجاعتها في المناطق البورية والمناطق السقوية.

وبخصوص المناطق السقوية، ذكر الوزير أن مخزون السدود بلغ 4.3 مليار متر مكعب بمعدل ملء 32 في المائة، مشيرا الى أن الحصة المائية للسقي على الصعيد الوطني لا تتعدى 680 مليون متر مكعب مقارنة مع الادنى في السنوات الماضية الذي يبلغ 3.5 مليار متر مكعب.