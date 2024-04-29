جرادة .. ساكنة حي اولاد عمر تستنكر اقامة وحدة صناعية تهدد سلامتهم الصحية

هبة بريس : وجدة

نظمت ساكنة حي اولاد عمر بمدينة جرادة، امس الأحد 28 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية ضد تشييد وحدة صناعية لإنتاج الطوب بالقرب من منطقتهم.

وحسب العريضة المرفقة بالتوقيعات توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، أنه على إثر إقدام رئيس المجلس الجماعي بجرادة على الترخيص لشركة صينية بشكل إنفرادي لتشييد معمل لأنتاج الطوب وسط التجمع السكني لحي اولاد عمر دون الأخذ برأي الساكنة أو استشارتها بخصوص ذلك ونظرا للأخطار الصحية والبيئية المستقبلية التي ستهدد حياة المواطنين نتيجة الإنبعاثات السامة والمسرطنة لهذا المعمل الذي يعتمد المخلفات البترولية والفحمية مادة أولية وأساسية في عمليته الإنتاجية والتي ستضاعف طبعا وتفاقم من الوضع البيئي الكارثي المختل أصلا بفعل التلوث السمعي والهوائي الناجم عن المعمل الحراري الحالي بالمدينة بالإضافة كذلك لما ينجم من أبخرة وغبار عن التراكم المهول لكثبان الفحم التي تحاصر البلدة من كل حدب وصوب.

وتضيف العريضة، مما يعرض باستمرار عددا كبيرا من المواطنين للإصابة بأمراض تنفسية مزمنة وفي مقدمتها طبعا أمراض السيليكوز والسرطان والربو التي تنتشر بين السكان كالفطر.

وفي الأخير، فإن الأسماء الموقعة أسفله ترفض وتستنكر وتندد وتطالب السلطات المحلية والجهوية والوطنية إلى التدخل العاجل والعملي للإيقاف هذه المجزرة البيولوجية التي على الحياة البيئية بالمدينة وستحول حياة المواطنين إلى كابوس بيئي غير مسبوق بالإقليم .