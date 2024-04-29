المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإفران تعقد إجتماعها الأول لسنة 2024

ع محياوي _ هبة بريس

عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم افران اجتماعها الأول برسم سنة 2024، تحت الرئاسة الفعلية للسيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم عبد الحميد المزيد ، وجاء ذلك في انخراطها التام والجاد في تفعيل مقتضيات الفترة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

و في سياق الموضوع، تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول الدراسة والمصادقة على ما مجموعه 78 مشروع وعملية بكلفة اجمالية تقدر ب 16.200.000,000 درهم همت البرامج الاربع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية:

برنامج: تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاساسية بالمجالات الأقل تجهيزا.

برنامج: مواكبة الاشخاص في وضعية هشاشة.

برنامج: تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.

برنامج: الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة

وقد عرف هذا الاجتماع نقاشا مستفيضا بشأن المشاريع المقترحة وكذا الإشادة بمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.

هذا و تعد المبادرة الوطنية التي أعلن فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 18 ماي 2005 مشروعا اجتماعيا تنمويا وورشا ملكيا خاصا وفلسفة رائدة تهدف الى معالجة اشكاليات الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة ضمن استراتيجية شمولية ترتكز على البعد التراثي والمقاربة التشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالحقل التنموي ، وقد جاءت المبادرة لتغيير أنماط العمل الاجتماعي في البلاد من خلال فتح أفق جديدة ترتكز على تطوير القدرات البشرية ، وهي تعكس إرادة سياسية على أعلى المستويات في الدولة لترسيخ سياسة سريعة وفعالة في مكافحة الهشاشة والفوارق الاجتماعية.

وجاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كخطة تنموية استراتيجية مختصة من أعلى مستوى( ملك البلاد) لتجعل من تنمية العنصر البشري الهدف الاسمى من خلال أهداف استراتيجية تتجلى في الحد من الفقر و الهشاشة، تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الرفع من مؤشر الدخل.