فاس.. الحبس سنتين نافذة والغرامة لصاحب أغنية “شر كبي أتاي” و شريكه

2024-04-29 / 17:16
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هبة بريس _ فاس

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين ، بمؤاخذة صاحبا أغنية، “شر كبي أتاي”، وشريكه التي أثارت جدلا واسعا، بالحبس النافذ والغرامة.

وأدانت ذات الغرفة السالفة الذكر “الرابور يوسف 45 ” ، وشريكه في الأغنية، بالحبس النافذ سنتين لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 500 درهم، مع حذف شريط الفيديو من منصة “يوتيب”.

وكانت النيابة العامة قد تابعت صاحبي أغنية “شر كبي أتاي” بـتحريض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء، و التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك.

وجاء توقيف المغنيان بعد شكايات تقدمت بها جمعيات حقوقية ضد المعني بالأمر ومشاركه الآخر في أداء “الدويتو” المذكور، متهمة إياهما بالتحريض في أغنيتهما على الاستغلال الجنسي للفتيات القاصرات، وإخلال كلمات الأغنية بالحياء العام وإساءتها للمرأة.

2024-04-29 / 17:16
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