توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة…فريق برلماني يسائل الحكومة

2024-04-29 / 18:30
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أفادت ثورية عفيف عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن قرار توقيف مجموعة من طلبة كليات الطب والصيدلة بخلفية نشاطهم الاحتجاجي النضالي في إطار السعي لتحقيق مطالبهم، خلفت استياء عميقا وقلقا شديدا على وضعية تلك الكليات المرتبطة أساسا بمصير دراسة وتكوين الطلبة الأطباء فيها.

واعتبرت عفيف في سؤال كتابي، وجهته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذا القرار زاد في تعميق حدة الأزمة في الوقت الذي كان يجب على الحكومة فتح واعتماد حوار جاد ومسؤول مع هؤلاء الطلبة، قصد معالجة القضية بما يفرض ويحقق المصلحة العامة، وذلك حتى لا تنضاف أزمة الهدر تلك إلى سابقتها التي خلفها ارتجال المرسوم المتعلق بوظيفة أسرة التربية الوطنية.

إثر ذلك ساءلت عفيف الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي يجب القيام بها لمعالجة هذه القضية من أجل إنصاف الطلبة الأطباء وضمان حسن سير العمل في الكليات المعنية، وبالتالي ضمان توفير الموارد البشرية الطبية المؤهلة والكافية لواقع ولمستقبل المنظومة الصحية بالبلا

2024-04-29 / 18:30
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