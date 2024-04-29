صديقي: هدفنا رفع إنتاج اللحوم الحمراء الى 850 طن

2024-04-29 / 16:44
0

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة لجأت الاستيراد كإجراء استثنائي بسبب هذه الظرفية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن استراتيجية الجيل الأخضر، تضع تنمية سلاسل الانتاج الحيوانية ضمن الأولويات، لافتا الى أنه تم في هذا الصدد عقد برنامج مع المهنيين لتحسين إنتاجية القطيع، تنظيم وتحديث عملية الذبح، تطوير عصرنة قنوات التسويق والتوزيع.

وأضاف الوزير، أن هدف هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته 14 مليار درهما، منها 8 ملايير درهم من الدولة، انتاج 850 طن من اللحوم الحمراء، اعتماد 120 مجزرة مرخصة، وزيادة الوزن المرخص للذبائح.

2024-04-29 / 16:44
0

مقالات ذات صلة

صديقي: التساقطات المطرية بلغت 233 ملمترا وسجلنا تحسنا مقارنة…

2024-04-29 / 17:32

فاس.. الحبس سنتين نافذة والغرامة لصاحب أغنية “شر كبي…

2024-04-29 / 17:16

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإفران تعقد إجتماعها الأول لسنة…

2024-04-29 / 17:06

جرادة .. ساكنة حي اولاد عمر تستنكر اقامة وحدة…

2024-04-29 / 16:48

صديقي يربط ارتفاع أسعار اللحوم بالجفاف وغلاء الأعلاف

2024-04-29 / 16:36

افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-04-29 / 14:02

إدارة السجن المحلي بجرسيف تخلد الذكرى ذ16 لتأسيس المندوبية…

2024-04-29 / 13:13

عدول بني ملال يطلقون تكوينات حماية الأمن التعاقدي

2024-04-29 / 11:50

إدارة سجن وجدة تنفي تعرض سجين للتعنيف والاعتداء الجنسي

2024-04-29 / 11:11

الحبس 5 أشهر لمتهمين بالاعتداء على “فتيات القرآن” بشيشاوة

2024-04-29 / 10:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى