صديقي: هدفنا رفع إنتاج اللحوم الحمراء الى 850 طن

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الحكومة لجأت الاستيراد كإجراء استثنائي بسبب هذه الظرفية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن استراتيجية الجيل الأخضر، تضع تنمية سلاسل الانتاج الحيوانية ضمن الأولويات، لافتا الى أنه تم في هذا الصدد عقد برنامج مع المهنيين لتحسين إنتاجية القطيع، تنظيم وتحديث عملية الذبح، تطوير عصرنة قنوات التسويق والتوزيع.

وأضاف الوزير، أن هدف هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته 14 مليار درهما، منها 8 ملايير درهم من الدولة، انتاج 850 طن من اللحوم الحمراء، اعتماد 120 مجزرة مرخصة، وزيادة الوزن المرخص للذبائح.