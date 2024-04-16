زاكورة.. فلاح يقطع أطراف “حمار” اقتحم ضيعته

2024-04-16 / 16:30
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هبة بريس – زاكورة

اهتز ساكنة جماعة “الروحا” نواحي إقليم زاكورة، على واقعة صادمة متم الاسبوع المنصرم.

وحسب مصدر محلي، فتعود تفاصيل الواقعة، الى إقدام فلاح على الاعتداء على حمار وقطع أطرافه الخلفية، بسبب اقتحامه ضيعته.

وخلفت الواقعة، وفق المصدر ذاته، صدمة واستياء كبيرين بين أبناء وساكنة المنطقة الذين وصفوا اعتداء الفلاح بالوحشي وطالبوا المصالح المختصة بالتدخل لإيقافه وتقديمه للعدالة.

2024-04-16 / 16:30
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‫4 تعليقات

  1. غدا سيعض على يديه من شدة الندم على ما فعل والله هذآ منكر إنه حيوان ضعيف لآ حولة ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذآ الفلاح المتهور

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