ألكسندر دي كرو : بلجيكا ملتزمة بتعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قال الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو، اليوم الاثنين، إن بلجيكا ملتزمة بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.

وأكد الوزير الأول البلجيكي، خلال ندوة صحافية مشتركة مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، أن “المملكة المغربية شريك استراتيجي ومهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

وأوضح دي كرو، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لتجديد التأكيد “على التزامنا بالمساهمة في تعزيز هذه الشراكة على كافة المستويات”.

وفي هذا الصدد، نوه بتميز “العلاقات الجيدة، والعريقة والعميقة”، التي تجمع المملكتين، معربا عن إرادة بلاده في تطوير وتعزيز أكثر لهذه الشراكة الاستراتيجية.

من جهة أخرى، أشاد دي كرو بـ”إمكانات وطموحات” المغرب، لاسيما في مجال الهيدروجين الأخضر ، منوها بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بمناسبة هذا الاجتماع، المتعلقة بمجال الطاقة الخضراء.

وقال الوزير الأول البلجيكي: “إننا نود تطوير شراكتنا الاقتصادية بشكل أكبر، ويوفر ميثاق الاستثمار المغربي وكذا العرض المغربي بخصوص الهيدروجين الأخضر فرصا استثمارية مهمة لشركاتنا البلجيكية”.

وفي ما يتعلق بمذكرة التفاهم حول تحديث الإدارة القضائية، الموقعة اليوم الاثنين، أشار السيد دي كرو إلى أن التعاون بين وزارتي العدل في البلدين “سيساعدنا على مكافحة الجريمة المنظمة بشكل أفضل”.