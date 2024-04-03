كربوبي والجرموني ضمن قائمة الفيفا في أولمبياد باريس

تم اختيار الحكمة المغربية بشرى كربوبي والحكمة المساعدة فتيحة الجرموني في القائمة التي كشفت عنها الفيفا للحكام الذين سيقودون المنافسات الأولمبية لكرة القدم المقررة في باريس هذا الصيف.

وأورد بلاغ للفيفا أن “لجنة الحكام قامت بتعيين 89 ممثلا لهيئة التحكيم – 21 حكما مركزيا، و42 حكما مساعدا، و20 حكم فيديو وستة حكام احتياطيين – من 45 جنسية مختلفة، بهدف “إدارة المباريات خلال بطولات كرة القدم الأولمبية، باريس 2024”.

وتنطلق بطولة السيدات يوم 25 يوليوز 2024 وتنتهي يوم 10 غشت 2024 بمباراة نهائية على ملعب حديقة الأمراء بباريس، علما أن بطولة الرجال ستقام في الفترة من 24 يوليوز إلى 9 غشت 2024. ومن المقرر أيضا إقامة المباراة النهائية في نفس الملعب.

وسيتم الإشراف على إعداد الحكام عن كثب قبل وأثناء الألعاب الأولمبية من قبل فريق من خبراء الفيفا، يضم مدربي الحكام وحكام الفيديو ومحللي المباريات ومدربي اللياقة البدنية وأخصائيي العلاج الطبيعي.

واعتبرت الفيفا أنه “إذا كانت بطولات كرة القدم الأولمبية تعد بأن تكون المسابقات الرئيسية لعام 2024، فإنها تمثل أيضا خطوة مهمة للحكام قبل كأس العالم 2026 FIFA وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA”.

وسيعتمد الحكام في كلتا البطولتين على المساعدة بالفيديو وسيستفيدون من تقنية خط المرمى، بالإضافة إلى الكشف نصف الآلي للتسلل.