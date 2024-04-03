هولندا.. إفطار جماعي على شرف رواد المساجد والأئمة المغاربة “فيديو”

طارق عبلا_ هبة بريس

نظمت القنصلية العامة بأوترخت حفل إفطار رمضاني على شرف رواد المساجد و رؤساء الجمعيات المغربية بهولندا وكذا السادة الأئمة والمقرئين والوعاظ الكرام الذين قدموا من المملكة المغربية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار برنامج التوعية والإرشاد الديني الموجه لأبناء الجالية المغربية بهولندا.

الحفل الذي حضره سفير جلالة الملك بلاهاي، يهدف إلى تقاسم الأجواء الروحانية مع مختلف مكونات المجتمع المدني المغربي بمناسبة الشهر الفضيل ومد جسور التواصل و الحوار وتبادل الأفكار معها في جو تملؤه المحبة والبهجة وفقا للطقوس الرمضانية المغربية الأصيلة.

القائمون على هذه المبادرة الانسانية والروحية، يسعون جاهدين إلى تكريس ثقافة وتقاليد المغاربة الخالدة، واعطاء الدروس في التضامن والتآزر والتراحم بين كافة مك حرصا منها على التواصل الهادف مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا.

ويذكر أن القنصلية المغربية بأوتريخت الهولندية بقيادة السيدة بثينة الكردودي الكلالي، قد جسدت سياسة القرب والانفتاح على كافة المتدخلين والفاعلين والشركاء، كما أنها في المقابل وضعت استراتيجية محكمة لمعالجة كافة الملفات المعروضة عليها تزامنا والحركية التي تعرفها القنصلية نتيجة توافد أفواج من المهاجرين المغاربة الراغبين في قضاء عيد الفطر والعطل الموسمية الأخرى وعطلة الصيف مع ذويهم.

ويرى العديد من المغاربة المقيمين هناك في دردشة مع هبة بربس، أن التدبير المعقلن الذي تنتهجه القنصلية المذكورة، سيسهل الأمور كثيرا على أفراد الجالية، وسيساهم في حل المشاكل المرتطبة بها، انطلاقا من زيارة المنصة الالكترونية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى القنصلية، مستحسنين الخدمات المقدمة لهم خاصة في الظروف الاستثنائية.

تفاصيل أخرى ضمن التغطية التالية لهبة بريس من قلب الحدث:

