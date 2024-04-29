القنصل العام للمغرب بنابولي يبرز أهمية تعميم منظومة المواعيد والتمبر الإلكتروني

عبد اللطيف الباز – مكتب إيطاليا

في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية التي أصبحت لها كذلك طموحات جديدة وانتظارات كبرى تتماشى مع مستوى الأوراش الوطنية الهامة التي تشهدها بلادنا ، الشيء الذي يحتم علينا اليوم، ضرورة التفكير في منظور جديد للعمل القنصلي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأجيال الجديدة بثقافتها ورهاناتها المستقبلية والتعاطي مع مشاكلهم القنصلية والاجتماعية والإدارية بما يستجيب لمتطلباتهم ويعطي أجوبة آنية وعملية لأسئلتهم المطروحة .

و سعيا إلى توفير خدمات قنصلية ذات جودة لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج عامة ومغاربة إيطاليا خصوصا، تم منذ فاتح أبريل الجاري، تعميم المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد “Rendez-vous”، والتمبر الإلكتروني “eTimbre” الخاص بأداء الرسوم القنصلية إلكترونيا، على كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة.

وفي هذا الصدد أكد محمد خليل، القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي في تصريح حصري لهبة بريس إن تعميم المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد ، والتمبر الإلكتروني الخاص بأداء الرسوم القنصلية، على كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتماشيا مع الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المجال القنصلي والتي تروم تقديم خدمات قنصلية متميزة مع السهر على توفير الظروف الملائمة لإنجازها.

وأبرز أن المنظومة ستتيح لأفراد الجالية المغربية، أيضا، سلاسةللإستفادة من الخدمات القنصلية في ظل شروط استقبال ملائمة، وكذا تقليص الحيز الزمني المطوب، فضلا عن جودة الاستقبال والخدمة المسداة لهم.

كما أشار أنها ستساهم بشكل كبير في الحد من الاكتظاظ أمام المصالح القنصلية للمملكة، وتتيح للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية تدبيرا أمثل للفضاء المخصص للاستقبال، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تجويد الخدمات القنصلية.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن هذه الخدمة تنضاف إلى مجموع الخدمات التي يتم توفيرها كمركز النداء القنصلي والقنصليات المتنقلة والأبواب المفتوحة والتي تهدف بالأساس تقريب الإدارة من المواطن وتجويد وتحسين الاستقبال حتى لا يشكل قضاء الأغراض الإدارية عبئا على مغاربة العالم.