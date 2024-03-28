إيطاليا..العثور على جثة ستيني مغربي متحللة يهز الساكنة ويستنفر السلطات

علمت هبة بريس من مصادر جيدة الإطلاع تم العثور على جثة رجل مغربي في مراحل متقدمة من التحلل في ظروف غامضة، وذلك ببلدة سان فيرمو دي لا باطاريا إقليم كومو شمال إيطاليا، بعد اقتحام منزله من طرف السلطات الإيطالية وعناصر التشخيص القضائي، بتعليمات من المدعي العام للجمهورية.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالك المسمى قيد حياته، “خ أ ” المزداد سنة 1961 من مواليد مدينة خنيفرة، كان قد تغيب عن الانظار. وأوضح المصدر نفسه،أن إخبارية من الساكنة المجاورة أفادت بوجود رائحة كريهة تزكم الأنوف مصدرها إحدى الشقق السكنية مما دفع عناصر الأمن للتحرك وبعد تفقد، وجدوه جثة هامدة بالغرفة التي يكتريها .

وأكد المصدر ذاته، أنه جرى نقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات، من أجل اخضاعها للتشريح الطبي الكفيل، فيما تم فتح تحقيق عاجل في الموضوع، لمعرفة ملابسات هذه الواقعة.