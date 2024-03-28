فطور مغربي بامستردام يجمع مختلف الديانات برمضان” فيديو”
طارق عبلا_هبة بريس
لا يختلف اثنان عن كون الفطور الجماعي بشهر رمضان له من الدلالات العميقة والرسائل القيمة التي تحمل في طياتها روح التضامن والألفة والأخوة بين المسلمين وحتى غير المسلمين، ذلك ما ذهبت إليه جمعية الصداقة بامستردام الهولندية، التي استطاعت أن توحد مختلف الديانات والشعوب وعناصر الأمن الهولندية على موائد الافطار الجماعي في هذا الشهر الكريم.
هنا تكمن الدلالات العميقة تلك المتعلقة بنبل الأخلاق لدى المغاربة المتشبتين بتقاليدهم الراسخة العريقة، هنا يتجسد البعد الانساني والأخلاقي التضامني الذي يؤكد على سماحة ديننا الحنيف الداعي إلى التعايش والتسامح والتعاون بين مختلف الشعوب بعيدا عن منطق التعصب والتطرف والانتماء العرقي بطعم اللون والديانة…
هنا بامستردام، أبت جمعية الصداقة إلا أن تشارك الجميع مكانة الإفطار الجماعي لدى عموم المغاربة، كبيرهم أو صغيرهم، حيث الصيام هو مناسبة لطي الخلافات، وزرع بذور التعاون والتكافل الاجتماعي..
ذلك، ما سطرته جمعية الصداقة بامستردام، وجعلته من أهم أهدافها، وهي فتح قنوات التواصل مع مختلف مكونات الجاليات الاسلامية عموما، والمغربية على وجه الخصوص، من خلال تنظيم حملات توعوية تحسيسية تروم تقديم خدمات للراغبين في الحصول على معلومات سواء كانت إدارية أو ذات طابع اجتماعي أو أسري…
مبادرة الإفطار الجماعي هاته التي سنتها جمعية الصداقة، تبقى مبادرة إنسانية تحمل في رمزيتها أبعاد عدة، لكن تبقى دلالاتها تبرهن على مدى أصالة المغاربة ومواقفهم ونضالاتهم وكرمهم، حتى خارج الحدود..
هبة بريس من امستردام، حضرت هذا الافطار الجماعي وأعدت الربروطاج التالي:
15 تعليقات
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja daroha tebarklah 3lihom
ماشاء الله تبارك الرحمن عليكم..
مغاربة العالم يتظامنون بينهم في السراء والشراء..
الحمدلله على نعمة الإسلام لانه دين التسامح والتعايش والتضامن مع المسلمين والمسلمات ومع الديانات الأخرى.
هدا هو المغرب الحبيب وشعبه وملكه نصره الله وحفضه يقال المتل من اين داك الشبل يقال من داك الاسد وان ظهرت المعنى فلاداع للتكرار
ومادا يعرف عن المغاربة الا الجود والكرم والقلب النابض بالحنان والامن والامان
هل هؤلاء الأجانب قاموا بصيام شهر رمضان منذ بدايته إلى يومنا هذا أم ماعدا هذا اليوم الذي أقيم فيه الاحتفال بفطور مغربي فقط..؟؟؟؟ويبقى السؤال مطروح للنقاش؟؟
كل الشكر والتقدير والاحترام لجاليتنا بالمهجر وبالخصوص الديار الهولندية علا ماتقدمو به في هدا الشهر الكريم والصورة الجميلة التي اعطية لجميع المغاربة وعلا راسهم القائد الاعلا محمد السادس نصره الله وايده
المغاربة تركو بصمتهم في قلوب شعوب العالم باعمالهم النبيلة ووقوفهم اين ماوجدو واين ماحلو في الصراء والدراء فمابالك بهم في هدا الشهر الكريم
هادهي صفاة المسلم الحر والمسلم المتسامح كل الشكر لمغاربتنا بالديار الهولندية علا هده اللمة بين الديانات وجمعهم علا مائدة الافطار
قال تعالى في كتابه العزيز (قل ياأيها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين) لهذا كان عليهم ألا يتم دعوتهم إلى الإفطار ما عادا إن كانوا أجانب دخلوا الإسلام.
فرغم ما يقال عن هولندا فهي الدولة الوحيدة التي يوجد فيها العديد من المساجد وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحمد لله ان الدعوة الإسلامية تنتشر بشكل كبير ، فهذا الاحتفال بفطور مغربي في هولندا في هذآ الشهر الفضيل يدل على أهمية الإسلام وأهميته العظيمة بالنسبة للديانات السماوية .
الدين عند الله هو الإسلام أما الذي تسمونه بالديانات فهي مجرد منهاج وشريعة .
إتقوا الله في نشر كلمة الأديان لأنه يوجد دين واحد وهو الإسلام (ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه)