فطور مغربي بامستردام يجمع مختلف الديانات برمضان” فيديو”

طارق عبلا_هبة بريس

لا يختلف اثنان عن كون الفطور الجماعي بشهر رمضان له من الدلالات العميقة والرسائل القيمة التي تحمل في طياتها روح التضامن والألفة والأخوة بين المسلمين وحتى غير المسلمين، ذلك ما ذهبت إليه جمعية الصداقة بامستردام الهولندية، التي استطاعت أن توحد مختلف الديانات والشعوب وعناصر الأمن الهولندية على موائد الافطار الجماعي في هذا الشهر الكريم.

هنا تكمن الدلالات العميقة تلك المتعلقة بنبل الأخلاق لدى المغاربة المتشبتين بتقاليدهم الراسخة العريقة، هنا يتجسد البعد الانساني والأخلاقي التضامني الذي يؤكد على سماحة ديننا الحنيف الداعي إلى التعايش والتسامح والتعاون بين مختلف الشعوب بعيدا عن منطق التعصب والتطرف والانتماء العرقي بطعم اللون والديانة…

هنا بامستردام، أبت جمعية الصداقة إلا أن تشارك الجميع مكانة الإفطار الجماعي لدى عموم المغاربة، كبيرهم أو صغيرهم، حيث الصيام هو مناسبة لطي الخلافات، وزرع بذور التعاون والتكافل الاجتماعي..

ذلك، ما سطرته جمعية الصداقة بامستردام، وجعلته من أهم أهدافها، وهي فتح قنوات التواصل مع مختلف مكونات الجاليات الاسلامية عموما، والمغربية على وجه الخصوص، من خلال تنظيم حملات توعوية تحسيسية تروم تقديم خدمات للراغبين في الحصول على معلومات سواء كانت إدارية أو ذات طابع اجتماعي أو أسري…

مبادرة الإفطار الجماعي هاته التي سنتها جمعية الصداقة، تبقى مبادرة إنسانية تحمل في رمزيتها أبعاد عدة، لكن تبقى دلالاتها تبرهن على مدى أصالة المغاربة ومواقفهم ونضالاتهم وكرمهم، حتى خارج الحدود..

هبة بريس من امستردام، حضرت هذا الافطار الجماعي وأعدت الربروطاج التالي: