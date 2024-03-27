“أبواب مفتوحة ” لخدمة الجالية المغربية بجهة لومبارديا

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تجسد العناية السامية التي يوليها حفظه الله لرعاياه الأوفياء بديار المهجر، تنظم القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانُـو في إيطاليا ، يوم السبت 30 مارس الجاري بمقر القنصلية ، أبوابا مفتوحة خاصة بالخدمات القنصلية والإدارية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بدائرة نفوذها الترابي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بتسليم جوازات السفر ، بطاقة التعريف الوطنية و العقود العدلية، بالاضافة الى تقديم الاستشارات و التوجيه في كل ما يتعلق بالخدمات القنصلية. وأوضح مصدر مسؤول بالقنصلية لهبة بريس أن تنظيم الأبواب المفتوحة يأتي في إطار انخراط هذه القنصلية العامة ،على غرار باقي القنصليات المغربية،تزامنا مع شهر رمضان الأبرك واستعدادا لقضاء عيد الفطر بأرض الوطن، انسجاما مع استراتيجية وتوجهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج .

وتحظى مبادرة الأبواب المفتوحة التي تنظمها القنصلية المغربية باستحسان المستفيدين والذين لا يمكنهم، لأسباب مهنية أو جغرافية، التنقل إلى مقر القنصلية خلال الأسبوع. ، مما يفسح مجال الاستفادة من خدمات أمام عدد كبير من أفراد الجالية. وأعلنت القنصلية، في البلاغ ذاته، أن مختلف المصالح المختصة بالقنصلية ستكون رهن إشارة المرتفقين الراغبين في الاستفسار عن أي موضوع أو استشارة قانونية.